В Украину идут заморозки: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет сухо, но облачно с прояснениями. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный (в западных областях - южный), 3-8 м/с.

На западе и юге ночью ожидается +3 +8 градусов, а в других областях -2 -3 градуса.

Днем столбики термометров покажут в среднем +7 +12 градусов. В западных и юго-западных областях +13 +18, а в Прикарпатье до +20 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. В Киеве температура воздуха днем до +12, а ночью прогнозируется до -2 градусов.