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В Украину идут заморозки: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня в Украине возможен туман, ночью ожидаются заморозки (pixabay)
Автор: Наталья Юрченко

Синоптики предупреждают, что в Украину возвращаются ночные заморозки. При этом сегодня, 1 ноября, осадков не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет сухо, но облачно с прояснениями. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный (в западных областях - южный), 3-8 м/с.

На западе и юге ночью ожидается +3 +8 градусов, а в других областях -2 -3 градуса.

Днем столбики термометров покажут в среднем +7 +12 градусов. В западных и юго-западных областях +13 +18, а в Прикарпатье до +20 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. В Киеве температура воздуха днем до +12, а ночью прогнозируется до -2 градусов.

Напомним, синоптики считают, что предстоящая зима в Украине может оказаться теплее, чем в прошлом году.

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