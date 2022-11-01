В Украину идут заморозки: прогноз погоды на сегодня

Синоптики предупреждают, что в Украину возвращаются ночные заморозки. При этом сегодня, 1 ноября, осадков не предвидится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине будет сухо, но облачно с прояснениями. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный (в западных областях - южный), 3-8 м/с.
На западе и юге ночью ожидается +3 +8 градусов, а в других областях -2 -3 градуса.
Днем столбики термометров покажут в среднем +7 +12 градусов. В западных и юго-западных областях +13 +18, а в Прикарпатье до +20 градусов.
В столице сегодня переменная облачность. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. В Киеве температура воздуха днем до +12, а ночью прогнозируется до -2 градусов.
Напомним, синоптики считают, что предстоящая зима в Украине может оказаться теплее, чем в прошлом году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.