До України йде потепління: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 2 січня, в Україну прийде потепління. У більшості регіонів нашої країни очікується плюсова температура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на всій території України мінлива хмарність. У всіх областях буде суха погода, опадів не передбачається.
Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер південно-західний до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +4 +6 градусів, а вдень очікується до +10 градусів.
Нагадаємо, нещодавно синоптики дали прогноз погода до кінця зими та розповіли, коли очікувати морозів.
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