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До України йде потепління: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні сьогодні буде без опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 2 січня, в Україну прийде потепління. У більшості регіонів нашої країни очікується плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на всій території України мінлива хмарність. У всіх областях буде суха погода, опадів не передбачається.

Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +4 +7 градусів, вдень +8 +12,
  • на заході вночі +3 +6, а вдень +8 +12 градусів,
  • у східних областях вночі від +3 +6 градусів, вдень +7 +10,
  • на півдні країни вночі +3 +7, а вдень +9 +11 градусів,
  • у центральних областях вночі +3 +7 градуси, вдень +9 +12.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер південно-західний до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +4 +6 градусів, а вдень очікується до +10 градусів.

Нагадаємо, нещодавно синоптики дали прогноз погода до кінця зими та розповіли, коли очікувати морозів.

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