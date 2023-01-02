В Украину идет потепление: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 2 января, в Украину придет потепление. В большинстве регионов нашей страны ожидается плюсовая температура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня по всей территории Украины переменная облачность. Во всех областях будет сухая погода, осадков не ожидается.
Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
Сегодня в столице облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер юго-западный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +4 +6 градусов, а днем ожидается до +10 градусов.
Напомним, недавно синоптики дали прогноз погоды до конца зимы и рассказали, когда ожидать морозов.
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