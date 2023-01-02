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В Украину идет потепление: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Понедельник 02 января 2023 07:00
В Украину идет потепление: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине сегодня будет без осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 2 января, в Украину придет потепление. В большинстве регионов нашей страны ожидается плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей территории Украины переменная облачность. Во всех областях будет сухая погода, осадков не ожидается.

Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью +4 +7 градусов, днем +8 +12,
  • на западе ночью +3 +6, а днем +8 +12 градусов,
  • в восточных областях ночью от +3 +6 градусов, днем +7 +10,
  • на юге страны ночью +3 +7, а днем +9 +11 градусов,
  • в центральных областях ночью +3 +7 градуса, днем +9 +12.

В Украину идет потепление: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер юго-западный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +4 +6 градусов, а днем ожидается до +10 градусов.

Напомним, недавно синоптики дали прогноз погоды до конца зимы и рассказали, когда ожидать морозов.

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