В Украину идет потепление: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине сегодня будет без осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 2 января, в Украину придет потепление. В большинстве регионов нашей страны ожидается плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня по всей территории Украины переменная облачность. Во всех областях будет сухая погода, осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +4 +7 градусов, днем +8 +12,

на западе ночью +3 +6, а днем +8 +12 градусов,

в восточных областях ночью от +3 +6 градусов, днем +7 +10,

на юге страны ночью +3 +7, а днем +9 +11 градусов,

в центральных областях ночью +3 +7 градуса, днем +9 +12. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер юго-западный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +4 +6 градусов, а днем ожидается до +10 градусов.