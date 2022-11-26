ua ru
Сб, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні вже відновили понад 70% мобільних мереж: де найважча ситуація

Новость на русском →
Україна, Субота 26 листопада 2022 14:42
В Україні вже відновили понад 70% мобільних мереж: де найважча ситуація Фото: фахівці відновили 73% мобільних мереж в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні відновили вже 73% мобільних мереж, проте частина регіонів досі без зв'язку. Найважча ситуація у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри.

"Відчутно покращилася ситуація зі зв'язком у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях. Завдяки потужній роботі енергетиків, мобільні оператори перепідключили там половину базових станцій", - йдеться у повідомленні.

Також стабілізувався зв'язок у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій і Чернівецькій областях. Проте у решті областей ще є проблеми зі зв'язком, особливо у Донецькій та Запорізькій областях.

Українцям радять не перезавантажувати мережі та за потреби користуватися національним роумінгом. Також користувачів закликали файли, фото та відео надсилати за допомогою Wi-Fi.

Нагадаємо, зараз по всій території України діють аварійні та стабілізаційні відключення світла, оскільки дефіцит електроенергії все ще становить 25%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет Міністерство цифрової трансформації Мережа 4G
NEWS
ЗСУ ліквідували ще півтисячі росіян: оновлені втрати ворога
ЗСУ ліквідували ще півтисячі росіян: оновлені втрати ворога
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України