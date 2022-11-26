ua ru
Сб, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине уже восстановили более 70% мобильных сетей: где самая тяжелая ситуация

Новина українською →
Украина, Суббота 26 ноября 2022 14:42
В Украине уже восстановили более 70% мобильных сетей: где самая тяжелая ситуация Фото: специалисты восстановили 73% мобильных сетей в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине восстановили уже 73% мобильных сетей, однако часть регионов до сих пор без связи. Самая тяжелая ситуация в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры.

"Ощутимо улучшилась ситуация со связью в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях. Благодаря мощной работе энергетиков мобильные операторы переподключили там половину базовых станций", - говорится в сообщении.

Также стабилизировалась связь в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях. Однако в остальных областях еще есть проблемы со связью, особенно в Донецкой и Запорожской областях.

Украинцам советуют не перезагружать сеть и при необходимости пользоваться национальным роумингом. Также пользователей призывали файлы, фото и видео отправлять с помощью Wi-Fi.

Напомним, сейчас на всей территории Украины действуют аварийные и стабилизационные отключения света, поскольку дефицит электроэнергии все еще составляет 25%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Интернет Министерство цифровой трансформации Сеть 4G
NEWS
ВСУ ликвидировали еще полтысячи россиян: обновленные потери врага
ВСУ ликвидировали еще полтысячи россиян: обновленные потери врага
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины