В Україні вже цього року з'являться рої дронів, - Федоров

"Вже є десяток компаній, які над цим працюють, постійно тестуємо це на полігонах. Я думаю, що це перспектива найближчого часу. Тобто в цьому році ми побачимо, як працюють рої дронів", - сказав Федоров.

Крім цього, міністр анонсував запуск виробництва вибухових речовин в Україні. За словами Федорова, для цього на законодавчому рівні вже прибирають бюрократичні перепони та надаватимуть відповідні гранти.

"Ми провели певну підготовчу роботу, прибрали бюрократичні проблеми для виробників. По-перше, відкрили ринок, дозволили виробляти для приватного сектору порохи і боєприпаси. По-друге, дозволили завозити різні компоненти для виробництва. Наступний крок - це фінансова підтримка", - заявив віцепрем'єр.

За словами Федорова, програма з надання грантів для виробництва вибухових речовин вже розроблена, її скоро анонсують, кошти для неї виділені. Він вважає, що програму вдасть запустити "дуже швидко".

"Це президент ще пів року тому поставив задачу знайти кошти, тому вони вже виділені, вже розроблена програма, скоро анонсуємо публічно, що компанії, які займаються порохами, може додатися до цього проекту", - уточнив він.

Федоров наголосив, що вимоги до ліцензії за замовчуванням створюють безпечні умови для виробництва. Тобто виробництва повинні розміщуватися подалі від проживання людей.