Ветеранські простори - це точка входу для ветеранів і ветеранок, їхніх родин та родин загиблих під час бойових дій, що об'єднує всі послуги та можливості в одному місці:

соціально-психологічна та спортивно-фізкультурна реабілітація;

інформаційно-консультаційна підтримка;

юридична допомога;

фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб;

навчання і перекваліфікація, бізнес-тренінги;

дозвілля.

Перший етап розвитку ветеранської інфраструктури передбачає створення просторів за міжрегіональним принципом - у Львові, Дніпрі, Одесі, Рівному. За приклад буде взятий відновлений після знищення Росіє. на початку повномасштабного вторгнення Центр у Бородянці у Київській області.

На регіональному рівні буде функціонувати 20 центрів. Розвиток ветеранських просторів на регіональному рівні з населенням понад 20 тисяч - 450 центрів.

За даними Міністерства у справах ветеранів, кількість ветеранів зараз перевищує 1 мільйон (учасники бойових дій, учасники війни, інваліди війни та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною). Ще 3,5 мільйона - це їхні сім'ї або сім'ї загиблих воїнів.