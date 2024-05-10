В Україні вже понад мільйон ветеранів війни: як Кабмін планує організувати реабілітацію

Міністерство у справах ветеранів України розробило проєкт зі створення просторів для ветеранів, який буде поширений по всій Україні у 2024-2025 роках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мініветеранів України.
Ветеранські простори - це точка входу для ветеранів і ветеранок, їхніх родин та родин загиблих під час бойових дій, що об'єднує всі послуги та можливості в одному місці:
Перший етап розвитку ветеранської інфраструктури передбачає створення просторів за міжрегіональним принципом - у Львові, Дніпрі, Одесі, Рівному. За приклад буде взятий відновлений після знищення Росіє. на початку повномасштабного вторгнення Центр у Бородянці у Київській області.
На регіональному рівні буде функціонувати 20 центрів. Розвиток ветеранських просторів на регіональному рівні з населенням понад 20 тисяч - 450 центрів.
За даними Міністерства у справах ветеранів, кількість ветеранів зараз перевищує 1 мільйон (учасники бойових дій, учасники війни, інваліди війни та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною). Ще 3,5 мільйона - це їхні сім'ї або сім'ї загиблих воїнів.
Раніше повідомлялося, що ветерани та переселенці можуть отримати грант на підтримку мікробізнесів. Міжнародна організація Help - Hilfe zur Selbsthilfe оголошує грантовий конкурс.
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