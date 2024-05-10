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В Україні вже понад мільйон ветеранів війни: як Кабмін планує організувати реабілітацію

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство у справах ветеранів України розробило проєкт зі створення просторів для ветеранів, який буде поширений по всій Україні у 2024-2025 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мініветеранів України.

Ветеранські простори - це точка входу для ветеранів і ветеранок, їхніх родин та родин загиблих під час бойових дій, що об'єднує всі послуги та можливості в одному місці:

  • соціально-психологічна та спортивно-фізкультурна реабілітація;
  • інформаційно-консультаційна підтримка;
  • юридична допомога;
  • фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб;
  • навчання і перекваліфікація, бізнес-тренінги;
  • дозвілля. 

Перший етап розвитку ветеранської інфраструктури передбачає створення  просторів за міжрегіональним принципом - у Львові, Дніпрі, Одесі, Рівному. За приклад буде взятий відновлений після знищення Росіє. на початку повномасштабного вторгнення Центр у Бородянці у Київській області. 

На регіональному рівні буде функціонувати 20 центрів. Розвиток ветеранських просторів на регіональному рівні з населенням понад 20 тисяч - 450 центрів.

За даними Міністерства у справах ветеранів, кількість ветеранів зараз перевищує 1 мільйон (учасники бойових дій, учасники війни, інваліди війни та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною). Ще 3,5 мільйона - це їхні сім'ї або сім'ї загиблих воїнів.

Раніше повідомлялося, що ветерани та переселенці можуть отримати грант на підтримку мікробізнесів. Міжнародна організація Help - Hilfe zur Selbsthilfe оголошує грантовий конкурс.

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