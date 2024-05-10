В Украине уже более миллиона ветеранов войны: как Кабмин планирует организовать реабилитацию

Ветеранские пространства - это точка входа для ветеранов и ветеранок, их семей и семей погибших во время боевых действий, объединяющая все услуги и возможности в одном месте:

социально-психологическая и спортивно-физкультурная реабилитация;

информационно-консультационная поддержка;

юридическая помощь;

специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц;

обучение и переквалификация, бизнес-тренинги;

досуг.

Первый этап развития ветеранской инфраструктуры предусматривает создание пространств по межрегиональному принципу - во Львове, Днепре, Одессе, Ровно. За пример будет взят восстановленный после уничтожения Россией в начале полномасштабного вторжения Центр в Бородянке в Киевской области.

На региональном уровне будет функционировать 20 центров. Развитие ветеранских пространств на региональном уровне с населением более 20 тысяч - 450 центров.

По данным Министерства по делам ветеранов, количество ветеранов сейчас превышает 1 миллион (участники боевых действий, участники войны, инвалиды войны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной). Еще 3,5 миллиона - это их семьи или семьи погибших воинов.