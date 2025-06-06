В Україні вже понад 61 тисяча укриттів, але цього недостатньо, - Клименко

"Ми активно працюємо над збільшенням кількості об'єктів цивільного захисту. На сьогодні їх вже понад 61 тисяча в нашій державі, але цього не достатньо. Це число - 61 тисяча може покрити та забезпечити захист лише близько половини населення нашої держави", - розповів Клименко.

Також, за його словами, МВС комплексно працює над розбудовою об'єктів захисту населення і привело у готовність близько 20% раніше неналежно облаштованих захисних споруд. Також обліковано більш ніж 40 тисяч найпростіших укриттів.

"Ми створили більше ніж 600 первинних мобільних укриттів. Це також ноу-хау для України, для всього світу, коли треба було терміново поставити не тільки підземні, а й наземні або напівзариті сховища і укриття для наших громадян", - додав міністр.