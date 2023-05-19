UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні вводять в обіг нову монету номіналом 10 гривень (фото)

Фото: Національний банк України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У п'ятницю, 19 травня, Національний банк України презентував нову обігову пам’ятну монету, присвячену "Силам підтримки Збройних Сил України".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України.

Тираж нової монети номіналом 10 гривень складає 10 мільйонів штук. Монету було виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса - 6,4 г, діаметр - 23,5 мм. Гурт монети - рифлений.

На реверсі зображено емблему та гасло Сил підтримки ЗСУ: "Завжди поруч".

А ось аверс монети буде ідентичним із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. В Центрі монети в обрамленні давньоруського орнаменту буде зображено номінал монети, рік карбування та герб України.

Дизайном монети займались Володимир Дем'яненко та Ольга Коваленко. А скульпторами виступили Володимир Дем'яненко і Володимир Атаманчук.

Варто зауважити, що банки не будуть реалізувати монету як нумізматичну продукцію.

"Прийматися ці монети від клієнтів також будуть як звичайні обігові монети номіналом 10 грн. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн таких обігових пам’ятних монет", - розповіли в банку.

Фото: в Україні вводять в обіг нову монету номіналом 10 грн (bank.gov.ua)

Нагадаємо, Національний банк України випустив в обіг нову банкноту номіналом в 500 гривень. Випуск відбувається для заміни зношених та пошкоджених банкнот.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Українимонети