UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні вводять в обіг оновлену банкноту 20 гривень

Ілюстративне фото: НБУ вводить в обіг оновлену банкноту номіналом 20 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Національний банк України введе в обіг оновлені банкноти номіналом 20 гривень із підписом голови регулятора Андрія Пишного. Вони з’являться вже з 24 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

Ініціатива пояснюється наміром замінити зношені та пошкоджені банкноти відповідного номіналу - новими, зразка 2018 року. Це здійснюється "в рамках планового випуску".

На оновлених банкнотах відображатиметься підпис голови Нацбанку та рік випуску.

"Вони будуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов'язкові до прийому всіма фізичними та юридичними особами без жодних обмежень на всій території України", - йдеться у заяві.

Так виглядатиме оновлена банкнота у 20 гривень (фото: bank.gov.ua)

Також у прес-службі регулятора нагадали, що згідно із законодавством підпис чинного голови НБУ має розміщуватися на банкнотах, які вводяться в обіг у рамках планового випуску.

Раніше повідомлялося, що НБУ продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених в обіг до 2003 року. Раніше передбачалося, що обмін діятиме лише до 30 вересня.

Нагадаємо, що перед цим Нацбанк також продовжував термін обміну монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкнот гривні старого зразка (номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску), що вже довго вилучаються з обігу та перестали бути платіжним засобом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Українигривні