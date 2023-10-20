В Україні вводять в обіг оновлену банкноту 20 гривень

Національний банк України введе в обіг оновлені банкноти номіналом 20 гривень із підписом голови регулятора Андрія Пишного. Вони з’являться вже з 24 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ .

Ініціатива пояснюється наміром замінити зношені та пошкоджені банкноти відповідного номіналу - новими, зразка 2018 року. Це здійснюється "в рамках планового випуску".

На оновлених банкнотах відображатиметься підпис голови Нацбанку та рік випуску.

"Вони будуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов'язкові до прийому всіма фізичними та юридичними особами без жодних обмежень на всій території України", - йдеться у заяві.

Так виглядатиме оновлена банкнота у 20 гривень (фото: bank.gov.ua)

Також у прес-службі регулятора нагадали, що згідно із законодавством підпис чинного голови НБУ має розміщуватися на банкнотах, які вводяться в обіг у рамках планового випуску.

Раніше повідомлялося, що НБУ продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених в обіг до 2003 року. Раніше передбачалося, що обмін діятиме лише до 30 вересня.

Нагадаємо, що перед цим Нацбанк також продовжував термін обміну монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкнот гривні старого зразка (номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску), що вже довго вилучаються з обігу та перестали бути платіжним засобом.