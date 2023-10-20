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В Украине вводят в обращение обновленную банкноту в 20 гривен

Пятница 20 октября 2023 14:01
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В Украине вводят в обращение обновленную банкноту в 20 гривен Иллюстративное фото: НБУ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 20 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Национальный банк Украины введет в обращение обновленные банкноты номиналом 20 гривен с подписью главы регулятора Андрея Пышного. Они появятся уже с 24 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

Инициатива объясняется намерением заменить изношенные и поврежденные банкноты соответствующего номинала - новыми, образца 2018 года. Это осуществляется "в рамках в рамках планового выпуска".

На обновленных банкнотах будет отображаться подпись главы Нацбанка и год выпуска.

"Они будут в обращении вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих годов выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины", - говорится в заявлении.

В Украине вводят в обращение обновленную банкноту в 20 гривен

Так будет выглядеть обновленная банкнота в 20 гривен (фото: bank.gov.ua)

Также в пресс-службе регулятора напомнили, что согласно законодательству подпись действующего председателя НБУ должна размещаться на банкнотах, вводимых в обращение в рамках планового выпуска.

Ранее сообщалось, что НБУ продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года. Ранее предполагалось, что обмен будет действовать только до 30 сентября.

Напомним, что перед этим Нацбанк также продлевал срок обмена монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнот гривны старого образца (номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска), что уже длительно изымаются из обращения и перестали быть платежным средством.

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