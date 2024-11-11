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В Україні вводять екстрені відключення світла: у чому причина

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В областях України вводять екстрені відключення світла. Це превентивний захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yasno.

Зазначається, що графіки відключень введено за командою НЕК "Укренерго" у зв'язку із загрозою ракетного обстрілу.

Графіки відключень вводяться:

  • у Сумській області,
  • Житомирській області,
  • Харківській області,
  • Черкаській області,
  • Дніпропетровській області,
  • Миколаївській області,
  • Кіровоградській області,
  • Полтавській області,
  • Донецькій області,
  • Чернігівській області,
  • у Києві та області.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що взимку в Україні можливі відключення світла за графіками. Обмеження можуть запроваджувати залежно від погоди та морозу. Очікується, що цю зиму, не беручи до уваги можливі обстріли і їх наслідки, Україна пройде або без обмежень, або з мінімальними обмеженнями при температурі до -5 градусів включно.

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. До об’єктів сил безпеки і оборони та мобільних операторів не будуть застосовувати графіки відключень світла.

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УкренергоЕлектроенергіяВійна Росії проти України