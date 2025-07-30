В Україні вводять "Дія.Картку" для держвиплат: що зміниться

Нагадаємо, що у грудні 2024 в Україні запустили картку, яку можна отримати у кількох банках. На цю картку будуть нараховуватися різноманітні виплати від держави.

На "Дія.Картці" поступово з’являтиметься більше державних програм із "фарбованими" коштами, що використовуватимуться для цільових виплат.

На меті – зробити послуги доступними для всіх жителів нашої країни

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