В Украине вводят "Дія.Картку" для госвыплат: что изменится

В среду, 30 июля, правительство утвердило новую инициативу - "Дія.Картку".

Она станет удобным способом для получения всех видов социальной помощи: от выплат внутренне перемещенным лицам и пенсий до пособия по безработице и выплат на детей.

"Введение "Дія.Картки" позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки", - заявила Свириденко.

Что предусматривает новая система

доступ ко всем государственным выплатам в одном цифровом инструменте;

запуск специализированных программ, таких как "еМалятко", "еКнига", "Ветеранский спорт" и будущий "Пакет школьника";

возможность получать средства по военным облигациям, выплаты по безработице, пенсии и другие формы помощи.

Карточка будет работать в интеграции с мобильным приложением "Дія".

Она также позволит контролировать, используются ли средства по назначению - например, для приобретения книг, снаряжения или товаров для детей.

Свириденко отметила, что "Дія.Картка" будет доступна в банках, которые сотрудничают с платформой "Дія", и со временем охватит большинство граждан, имеющих право на социальные выплаты.