В Украине вводят "Дія.Картку" для госвыплат: что изменится

Кабинет министров Украины одобрил запуск цифровой "Дія.Картки" - универсального инструмента для получения государственных выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко в Telegram.
В среду, 30 июля, правительство утвердило новую инициативу - "Дія.Картку".
Она станет удобным способом для получения всех видов социальной помощи: от выплат внутренне перемещенным лицам и пенсий до пособия по безработице и выплат на детей.
"Введение "Дія.Картки" позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки", - заявила Свириденко.
Карточка будет работать в интеграции с мобильным приложением "Дія".
Она также позволит контролировать, используются ли средства по назначению - например, для приобретения книг, снаряжения или товаров для детей.
Свириденко отметила, что "Дія.Картка" будет доступна в банках, которые сотрудничают с платформой "Дія", и со временем охватит большинство граждан, имеющих право на социальные выплаты.
Напомним, что в декабре 2024 в Украине запустили карточку, которую можно получить в нескольких банках. На эту карту будут начисляться различные выплаты от государства.
На "Дія.Картці" постепенно будет появляться больше государственных программ с "крашеными" средствами, которые будут использоваться для целевых выплат.
Цель - сделать услуги доступными для всех жителей нашей страны
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