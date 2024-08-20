В Україні ввели мінімальні ціни на зерно для боротьби з "чорним" експортом

За його даними, визначення рівня мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів здійснюється Мінагрополітики з урахуванням умов поставок відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів Інкотермс.

"Мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів з урахуванням умов поставок визначаються у доларах США за 1 кілограм", - повідомив представник уряду.

Закон про боротьбу з "чорним" експортом

У травні Верховна рада ухвалила два закони про боротьбу з "чорним" експортом зерна та неповерненням валютної виручки.

Законом про зміни до Податкового кодексу надається право Кабміну запроваджувати режим експортного забезпечення щодо окремих видів аграрної продукції. У такому разі встановлюється заборона експорту таких товарів компаніями, які не є платниками ПДВ.

Також буде заборонятися експорт таких товарів за цінами нижчими, ніж мінімально допустимі експортні ціни, які визначатиме Мінагрополітики. Зміни до Митного кодексу передбачають, що фактурна вартість визначеної аграрної продукції не може бути нижчою за мінімальну допустиму експортну ціну.

Новий механізм експортних цін буде застосовуватися до експорту пшениці, кукурудзи, олії, сої, рапсу та деяких інших сільськогосподарських товарів, які залишаються найбільшим джерелом зовнішніх доходів України.

Заходи потрібні для боротьби із закупівлею зерна за готівку та подальшого експорту за штучно заниженими цінами з метою ухилення від сплати податків.