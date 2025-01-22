В Україні ввели єдиний кваліфікаційний іспит для студентів-залізничників: дата проведення

Іспит пройде за процедурою атестації студентів у галузі залізничного транспорту, що включатиме оцінку знань та навичок, необхідних для роботи в цій сфері.

Основні вимоги до закладів освіти:

Участь студентів : Керівники закладів освіти, що проводять підготовку, мають забезпечити участь всіх здобувачів освіти у апробаційному ЄДКІ.

: Керівники закладів освіти, що проводять підготовку, мають забезпечити участь всіх здобувачів освіти у апробаційному ЄДКІ. Облаштування аудиторій : Аудиторії повинні відповідати вимогам для проведення ЄДКІ, зокрема бути обладнаними комп'ютерами, підключеними до інтернету, а також відеокамерами для моніторингу ходу іспиту.

: Аудиторії повинні відповідати вимогам для проведення ЄДКІ, зокрема бути обладнаними комп'ютерами, підключеними до інтернету, а також відеокамерами для моніторингу ходу іспиту. Контроль та безпека: Забезпечення належної ідентифікації учасників та дотримання умов безпеки, відповідно до вимог законодавства, особливо в умовах воєнного стану.

Це важливий крок у підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців у залізничній галузі, він забезпечить відповідні знання, що відповідають сучасним вимогам.