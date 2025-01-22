В Україні ввели єдиний кваліфікаційний іспит для студентів-залізничників: дата проведення

В Україні відбудеться апробація єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для студентів, які здобувають освіту за спеціальністю "Залізничний транспорт". Іспит пройде 27 лютого 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства освіти і науки України.
Іспит пройде за процедурою атестації студентів у галузі залізничного транспорту, що включатиме оцінку знань та навичок, необхідних для роботи в цій сфері.
Основні вимоги до закладів освіти:
Це важливий крок у підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців у залізничній галузі, він забезпечить відповідні знання, що відповідають сучасним вимогам.
Нагадаємо, що МОН ухвалило важливі зміни у системі аспірантури. Підвищення мінімального балу для вступу та скасування контрактної форми навчання дозволяють зосередити увагу на бюджетних місцях.