В Украине ввели единый квалификационный экзамен для студентов-железнодорожников: дата проведения

В Украине состоится апробация единого государственного квалификационного экзамена (ЕДКИ) для студентов, получающих образование по специальности "Железнодорожный транспорт". Экзамен пройдет 27 февраля 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства образования и науки Украины.
Экзамен пройдет по процедуре аттестации студентов в области железнодорожного транспорта, включающей оценку знаний и навыков, необходимых для работы в этой сфере.
Основные требования к учебным заведениям:
Это важный шаг в повышении качества подготовки будущих специалистов в железнодорожной отрасли, он обеспечит соответствующие знания, соответствующие современным требованиям.
Напомним, что МОН приняло важные изменения в системе аспирантуры. Повышение минимального балла для поступления и отмена контрактной формы обучения позволяют сосредоточить внимание на бюджетных местах.