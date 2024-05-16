В Україні ввечері обмежать електроенергію для промислових споживачів
Через брак електроенергії в Україні будуть застосовуватися обмеження для промислових споживачів. Зокрема, сьогодні, 16 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України.
"У четвер з 00:00 до 9:00 в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. Ці обмеження будуть застосовуватися і ввечері - з 16:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що відключення можливі і у період пікового навантаження.
Відключення світла
Відключення електроенергії здійснюються внаслідок агресивних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України протягом останніх місяців. Внаслідок цих атак ворог завдав значної шкоди українській теплоенергетиці, пошкоджено низку теплових електростанцій та теплоелектроцентралей.
14 травня по всій країні було здійснено аварійне відключення електроенергії через перебої в електромережі. Те ж саме повторилося і вчора.
Сьогодні в Україні будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії.
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