В Україні ввечері обмежать електроенергію для промислових споживачів

Через брак електроенергії в Україні будуть застосовуватися обмеження для промислових споживачів. Зокрема, сьогодні, 16 травня.

"У четвер з 00:00 до 9:00 в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. Ці обмеження будуть застосовуватися і ввечері - з 16:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що відключення можливі і у період пікового навантаження.