ua en ru
Чт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні ввечері обмежать електроенергію для промислових споживачів

Четвер 16 травня 2024 11:04
UA EN RU
В Україні ввечері обмежать електроенергію для промислових споживачів Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Через брак електроенергії в Україні будуть застосовуватися обмеження для промислових споживачів. Зокрема, сьогодні, 16 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України.

"У четвер з 00:00 до 9:00 в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. Ці обмеження будуть застосовуватися і ввечері - з 16:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що відключення можливі і у період пікового навантаження.

Відключення світла

Відключення електроенергії здійснюються внаслідок агресивних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України протягом останніх місяців. Внаслідок цих атак ворог завдав значної шкоди українській теплоенергетиці, пошкоджено низку теплових електростанцій та теплоелектроцентралей.

14 травня по всій країні було здійснено аварійне відключення електроенергії через перебої в електромережі. Те ж саме повторилося і вчора.

Сьогодні в Україні будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Війна Росії проти України
NEWS
Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні
Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію