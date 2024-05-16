В Украине вечером ограничат электроэнергию для промышленных потребителей

Из-за нехватки электроэнергии в Украине будут применяться ограничения для промышленных потребителей. В частности, сегодня, 16 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

"В четверг с 00:00 до 9:00 во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. Эти ограничения будут применяться и вечером - с 16:00 до 24:00", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что отключения возможны и в период пиковой нагрузки.