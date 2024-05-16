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В Украине вечером ограничат электроэнергию для промышленных потребителей

Четверг 16 мая 2024 11:04
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В Украине вечером ограничат электроэнергию для промышленных потребителей Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Из-за нехватки электроэнергии в Украине будут применяться ограничения для промышленных потребителей. В частности, сегодня, 16 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

"В четверг с 00:00 до 9:00 во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. Эти ограничения будут применяться и вечером - с 16:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что отключения возможны и в период пиковой нагрузки.

Отключение света

Отключения электроэнергии осуществляются в результате агрессивных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины в течение последних месяцев. Вследствие этих атак враг нанес значительный ущерб украинской теплоэнергетике, поврежден ряд тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей.

14 мая по всей стране было осуществлено аварийное отключение электроэнергии из-за перебоев в электросети. То же самое повторилось и вчера.

Сегодня в Украине будут применяться графики отключения электроэнергии.

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Электроэнергия Война России против Украины
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