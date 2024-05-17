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В Україні ввечері будуть вимикати світло за графіками: з якої години

Фото: ввечері 17 травня в Україні вимикатимуть світло (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Відключення світла за графіками запровадять в Україні ввечері 17 травня. Ймовірно, графіки почнуть діяти з 19:00.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДТЕК.

Як зазначається, ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачаються.

"За попередньою вказівкою "Укренерго", з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення", - йдеться у повідомленні.

У разі змін в енергосистемі українців будуть оперативно інформувати. Якщо наразі у столиці, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій області немає світла, то причиною цього може бути аварія. Жителів вказаних регіонів просять повідомляти про аварії у чат-боти:

 

Яка ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, навесні російські окупанти почали знову активно обстрілювати українську енергетику. Під ударом були ТЕС та розподільчі мережі.

До недавнього часу відключень світла вдалося уникати. Але цього тижня через похолодання в енергосистемі виник дефіцит. В Україні вводили екстрені відключення світла та відключення за графіками.

В "Укренерго" припускають, що відключення світла не будуть постійними та щоденними. Енергетики вважають, що ситуація покращиться, але вимкнення будуть періодичними.

РБК-Україна пояснювало, як українцям дізнатися про графіки відключення світла. Читайте про це у нашому матеріалі.

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ДТЕКенергетикиЕлектроенергіяВідключеня світла