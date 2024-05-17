В Україні ввечері будуть вимикати світло за графіками: з якої години

Яка ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, навесні російські окупанти почали знову активно обстрілювати українську енергетику. Під ударом були ТЕС та розподільчі мережі.

До недавнього часу відключень світла вдалося уникати. Але цього тижня через похолодання в енергосистемі виник дефіцит. В Україні вводили екстрені відключення світла та відключення за графіками.

В "Укренерго" припускають, що відключення світла не будуть постійними та щоденними. Енергетики вважають, що ситуація покращиться, але вимкнення будуть періодичними.

РБК-Україна пояснювало, як українцям дізнатися про графіки відключення світла. Читайте про це у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.