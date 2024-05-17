В Украине вечером будут выключать свет по графикам: с какого часа

Какая ситуация со светом в Украине

Напомним, весной российские оккупанты начали снова активно обстреливать украинскую энергетику. Под ударом были ТЭС и распределительные сети.

До недавнего времени отключений света удалось избегать. Но на этой неделе из-за похолодания в энергосистеме возник дефицит. В Украине вводили экстренные отключения света и отключения по графикам.

В "Укрэнерго" предполагают, что отключения света не будут постоянными и ежедневными. Энергетики считают, что ситуация улучшится, но отключения будут периодическими.

РБК-Украина объясняло, как украинцам узнать о графиках отключения света. Читайте об этом в нашем материале.

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