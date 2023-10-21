UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні втричі збільшили термін дії електронного рецепту

Фото: в Україні втричі збільшили термін дії електронного рецепту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Термін дії електронних рецептів на ліки, які пацієнт купує за власний кошт, збільшили до 90 календарних днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України в Telegram.

У відомстві зазначають, що продовження терміну дії електронних рецептів дозволить пацієнтам не лише рідше відвідувати лікаря, щоб відновити дію рецепту, а й зручніше погашати е-рецепт.

У МОЗ нагадують, що термін дії рецептів на наркотичні ліки залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, або екстемпоральні лікарські засоби - 30 календарних днів.

Варто зауважити, що раніше е-рецепт на ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становив 30 днів.

Нагадаємо, раніше у Національній службі здоров'я України пояснювали, що потрібно знати про електронний рецепт і яка інформація є міфом.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
е-рецептМінстерство охорони здоров'я України