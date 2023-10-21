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В Украине втрое увеличили срок действия электронного рецепта

Фото: в Украине втрое увеличили срок действия электронного рецепта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Срок действия электронных рецептов на лекарства, которые пациент приобретает за собственные средства, увеличили до 90 календарных дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины в Telegram.

В ведомстве отмечают, что продление срока действия электронных рецептов позволит пациентам не только реже посещать врача, чтобы возобновить действие рецепта, но и более удобно погашать е-рецепт. 

В Минздраве напоминают, что срок действия рецептов на наркотические лекарства остается 10 дней, а на лекарства , которые подлежат реимбурсации или отпускаются на льготных условиях, или экстемпоральные лекарственные средства - 30 календарных дней.

Стоит заметить, что ранее е-рецепт на лекарства, которые пациент приобретает за собственные средства, составлял 30 дней. 

Напомним, ранее в Национальной службе здоровья Украины объясняли, что нужно знать об электронном рецепте и какая информация является мифом

 

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е-рецептМинистерство здравоохранения Украины