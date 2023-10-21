В Украине втрое увеличили срок действия электронного рецепта

В ведомстве отмечают, что продление срока действия электронных рецептов позволит пациентам не только реже посещать врача, чтобы возобновить действие рецепта, но и более удобно погашать е-рецепт.

В Минздраве напоминают, что срок действия рецептов на наркотические лекарства остается 10 дней, а на лекарства , которые подлежат реимбурсации или отпускаются на льготных условиях, или экстемпоральные лекарственные средства - 30 календарных дней.

Стоит заметить, что ранее е-рецепт на лекарства, которые пациент приобретает за собственные средства, составлял 30 дней.

Напомним, ранее в Национальной службе здоровья Украины объясняли, что нужно знать об электронном рецепте и какая информация является мифом.