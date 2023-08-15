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В Україні втретє за добу оголосили масштабну повітряну тривогу. Зафіксовано зліт МіГ-31К

Фото: в Україні втретє за добу оголосили масштабну повітряну тривогу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні ввечері вівторка, 15 серпня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попереджають про зліт російського винищувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві та по всій Україні о 20:22. Варто зауважити - це вже третя масштабна тривога за добу.

Як повідомляють Повітряни сили, тривогу було оголошено через взліт російського винищувача - МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Зафіксовано зліт ворожих МиГ-31 з аеродрому Саваслейка в Нижньогородської області РФ", - сказано у повідомленні.

Громадян просять не ігнорувати сигнал та прослідувати в укриття.

Де оголошена тривога

Станом на 20:25 мапа повітряних тривог виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Обстріл України 15 серпня

Цієї ночі російські війська запустили по Україні 28 крилатих ракет. Силам ППО вдалося збити 16 цілей. Під удари потрапили Львів та Дніпро, Луцьк та Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

Зокрема, у Львові зафіксоване влучання у житлові будинки та територію дитячого садка.

У Луцьку є влучання по одному з промислових підприємств, внаслідок чого загинули три людини.

У Дніпрі також є "приліт" по промисловому підприємству, внаслідок чого поранення отримали дві людини.

А у Смілі одна російська ракета уразила територію приватного підприємства, а друга - територію медустанови.

Більше про нічну ракетну атаку читайте у матеріалі РБК-Україна.

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