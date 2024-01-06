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В Україні встановили першу міні-ТЕЦ при партнерстві з США

Фото: в Україні встановили першу міні-ТЕЦ при партнерстві з США (twitter.com/OlKubrakov)
Автор: Іван Носальський

В Україні встановили першу когенераційну установку (міні-ТЕЦ), яку було придбано Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Її встановили у Старокостянтинові Хмельницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу USAID.

Така когенераційна установка обладнана газопоршневим двигуном - вона здатна одночасно генерувати теплову та електричну енергію для забезпечення потреб котелень в електропостачанні.

Установка забезпечує безперебійне постачання тепла об'єктам критичної та соціальної інфраструктури, що знаходяться поблизу, а також мешканцям багатоквартирних будинків.

"Мала та середня когенерація, яку USAID постачає в Україну цієї зими, сприятиме стабільному теплопостачанню протягом опалювального сезону 2023-2024 років", - розповіла Кетлін Кірш, керівник енергетичної групи Офісу критичної інфраструктури USAID/Україна.

USAID закуповує 91 когенераційну установку для 32 міст України та двох університетів, щоб забезпечити стабільне тепло- та енергопостачання у зимовий період.

"Обладнання забезпечуватиме живлення місцевої критичної інфраструктури, такої як котельні, теплові пункти, насосні станції систем водопостачання та водовідведення, а також забезпечуватиме стабільне теплопостачання до понад 1 млн жителів та близько 1000 соціальних об'єктів", - додали в USAID.

Спрощення встановлення міні-ТЕЦ в Україні

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів спростив процедуру встановлення в Україні когенераційних газопоршневих установок (міні-ТЕЦ).

Як зазначав прем'єр Денис Шмигаль, установки створять резерв потужності на випадки екстреного відключення електропостачання та одночасно децентралізують генерацію.

 

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