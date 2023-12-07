В України максимально спростили встановлення міні-ТЕЦ під час війни
Кабінет міністрів спростив процедуру розміщення когенераційних газопоршневих установок. Тепер їх можна буде встановити без проходження низки дозвільних процедур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.
"Ці установки створять резерв потужності на випадки екстреного відключення електропостачання й водночас децентралізують генерацію", - написав він.
За його словами, установки необхідні для забезпечення безперебійного електроживлення шкіл, лікарень та об’єктів критичної інфраструктури
Шмигаль повідомив, що завдяки співпраці з USAID до кінця 2023 року Україна має отримати 69 установок малої та середньої потужності. "Вже цієї зими будемо мати позитивний результат від їх експлуатації", - додав він.
Міні-ТЕЦ
Когенерація - це енергоефективний процес, який передбачає одночасне виробництво електричної й теплової енергії.
На відміну від великих централізованих електростанцій, які також використовують комбіноване виробництво електрики і тепла (ТЕЦ), когенерація - метод, який застосовується на об’єктах розподіленої енергетики (міні-ТЕЦ) - власних електростанціях на підприємствах, інфраструктурних та житлових об’єктах.
Раніше РБК-УКраїна повідомляло, що Кабінет міністрів планує ухвалили постанову щодо встановлення (будівництва) когенераційних установок за максимально спрощеною процедурою.
Проектом передбачалося на період воєнного стану встановлення (будівництво) когенераційних установок здійснювати без:
- відведення земельної ділянки,
- відповідної містобудівної документації,
- отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки,
- отримання експертного висновку щодо проектної документації на будівництво об’єктів,
- отримання права на виконання будівельних робіт;
- проведення оцінки впливу на довкілля.