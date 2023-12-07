ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В України максимально спростили встановлення міні-ТЕЦ під час війни

Україна, Четвер 07 грудня 2023 14:16
UA EN RU
В України максимально спростили встановлення міні-ТЕЦ під час війни Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів спростив процедуру розміщення когенераційних газопоршневих установок. Тепер їх можна буде встановити без проходження низки дозвільних процедур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

"Ці установки створять резерв потужності на випадки екстреного відключення електропостачання й водночас децентралізують генерацію", - написав він.

За його словами, установки необхідні для забезпечення безперебійного електроживлення шкіл, лікарень та об’єктів критичної інфраструктури

Шмигаль повідомив, що завдяки співпраці з USAID до кінця 2023 року Україна має отримати 69 установок малої та середньої потужності. "Вже цієї зими будемо мати позитивний результат від їх експлуатації", - додав він.

Міні-ТЕЦ

Когенерація - це енергоефективний процес, який передбачає одночасне виробництво електричної й теплової енергії.

На відміну від великих централізованих електростанцій, які також використовують комбіноване виробництво електрики і тепла (ТЕЦ), когенерація - метод, який застосовується на об’єктах розподіленої енергетики (міні-ТЕЦ) - власних електростанціях на підприємствах, інфраструктурних та житлових об’єктах.

Раніше РБК-УКраїна повідомляло, що Кабінет міністрів планує ухвалили постанову щодо встановлення (будівництва) когенераційних установок за максимально спрощеною процедурою.

Проектом передбачалося на період воєнного стану встановлення (будівництво) когенераційних установок здійснювати без:

  • відведення земельної ділянки,
  • відповідної містобудівної документації,
  • отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки,
  • отримання експертного висновку щодо проектної документації на будівництво об’єктів,
  • отримання права на виконання будівельних робіт;
  • проведення оцінки впливу на довкілля.
Читайте РБК-Україна в Google News
ТЭЦ
NEWS
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО