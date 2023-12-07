В України максимально спростили встановлення міні-ТЕЦ під час війни

Кабінет міністрів спростив процедуру розміщення когенераційних газопоршневих установок. Тепер їх можна буде встановити без проходження низки дозвільних процедур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

"Ці установки створять резерв потужності на випадки екстреного відключення електропостачання й водночас децентралізують генерацію", - написав він.

За його словами, установки необхідні для забезпечення безперебійного електроживлення шкіл, лікарень та об’єктів критичної інфраструктури

Шмигаль повідомив, що завдяки співпраці з USAID до кінця 2023 року Україна має отримати 69 установок малої та середньої потужності. "Вже цієї зими будемо мати позитивний результат від їх експлуатації", - додав він.

Міні-ТЕЦ

Когенерація - це енергоефективний процес, який передбачає одночасне виробництво електричної й теплової енергії.

На відміну від великих централізованих електростанцій, які також використовують комбіноване виробництво електрики і тепла (ТЕЦ), когенерація - метод, який застосовується на об’єктах розподіленої енергетики (міні-ТЕЦ) - власних електростанціях на підприємствах, інфраструктурних та житлових об’єктах.

Раніше РБК-УКраїна повідомляло, що Кабінет міністрів планує ухвалили постанову щодо встановлення (будівництва) когенераційних установок за максимально спрощеною процедурою.

Проектом передбачалося на період воєнного стану встановлення (будівництво) когенераційних установок здійснювати без: