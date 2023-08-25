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В Україні вшосте оголосили масштабну повітряну тривогу: повідомляють про зліт МіГ-31К

Фото: повітряна тривога в Україні 25 серпня оголошено вшосте (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні вшосте за день оголосили масштабну повітряну тривогу, яка поширилася на всі регіони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що причиною повітряної тривоги є зліт винищувача МіГ-31К і ракетна загроза, пов'язана з цим.

До закінчення повітряної тривоги всіх просять перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Де оголошено тривогу

Станом на 23:40 карта повітряних тривог в Україні виглядає так:

Варто зазначити, що раніше повітряна тривога була оголошена у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Там попереджають про загрозу атаки безпілотників на кшталт "Шахед".

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