В Україні вшосте оголосили масштабну повітряну тривогу: повідомляють про зліт МіГ-31К

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що причиною повітряної тривоги є зліт винищувача МіГ-31К і ракетна загроза, пов'язана з цим.

До закінчення повітряної тривоги всіх просять перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Де оголошено тривогу

Станом на 23:40 карта повітряних тривог в Україні виглядає так:

Варто зазначити, що раніше повітряна тривога була оголошена у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Там попереджають про загрозу атаки безпілотників на кшталт "Шахед".