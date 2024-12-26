В Україні з січня медогляд можна буде пройти онлайн: що відомо про реформу

З 1 січня 2025 року в Україні стартує нова система медико-соціальної експертизи. Реформа передбачає впровадження сучасного підходу до оцінювання повсякденного функціонування людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.
Це нововведення покликане оптимізувати процес визначення стану здоров’я громадян та спростити процедури ухвалення рішень щодо інвалідності, реабілітації чи соціальної підтримки.
Процес оцінювання функціонування людини відбуватиметься у кількох форматах залежно від обставин та потреб пацієнта:
Заочне оцінювання передбачає відсутність фізичної присутності пацієнта або його представника. Воно здійснюється для осіб, стан здоров’я яких документально підтверджено та не потребує додаткових обстежень. Цей формат актуальний для військовослужбовців, учасників бойових дій і пацієнтів із важкими захворюваннями, такими як:
Заочний формат забезпечує оперативне прийняття рішень та економить час пацієнта. Умовою для цього є наявність повного та достовірного пакета медичних документів.
Виїзне оцінювання проводиться для пацієнтів, які мають труднощі з пересуванням або перебувають на тривалому лікуванні. Це стосується:
У таких випадках лікуючий лікар зазначає необхідність виїзного формату в направленні на оцінювання.
Пацієнти направляються на оцінювання повсякденного функціонування за кількома критеріями:
Також направлення може здійснюватися негайно у разі критичного стану пацієнта чи достатньої медичної документації, яка підтверджує стійкі порушення.
Нагадаємо, що реформа МСЕК було ухвалене через низку корупційних скандалів, які спалахнули в різних регіонах країни та стосувалися посадовців . Найбільш резонансною стала справа щодо керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яку викрили на незаконному збагаченні.
Також правоохоронці з’ясували, що її родина володіє 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн гривень.