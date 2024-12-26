В Украине с января медосмотр можно будет пройти онлайн: что известно о реформе

С 1 января 2025 года в Украине стартует новая система медико-социальной экспертизы. Реформа предусматривает внедрение современного подхода к оценке повседневного функционирования людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.
Это нововведение призвано оптимизировать процесс определения состояния здоровья граждан и упростить процедуры принятия решений об инвалидности, реабилитации или социальной поддержке.
Процесс оценки функционирования человека будет происходить в нескольких форматах в зависимости от обстоятельств и потребностей пациента:
Заочное оценивание предполагает отсутствие физического присутствия пациента или его представителя. Оно осуществляется для лиц, состояние здоровья которых документально подтверждено и не требует дополнительных обследований. Этот формат актуален для военнослужащих, участников боевых действий и пациентов с тяжелыми заболеваниями, такими как:
Заочный формат обеспечивает оперативное принятие решений и экономит время пациента. Условием для этого является наличие полного и достоверного пакета медицинских документов.
Выездное оценивание проводится для пациентов, которые имеют трудности с передвижением или находятся на длительном лечении. Это касается:
В таких случаях лечащий врач отмечает необходимость выездного формата в направлении на оценку.
Пациенты направляются на оценку повседневного функционирования по нескольким критериям:
Также направление может осуществляться немедленно в случае критического состояния пациента или достаточной медицинской документации, подтверждающей стойкие нарушения.
Напомним, что реформа МСЭК была принята из-за ряда коррупционных скандалов, которые вспыхнули в разных регионах страны и касались должностных лиц. Наиболее резонансным стало дело в отношении руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, которую уличили в незаконном обогащении.
Также правоохранители выяснили, что ее семья владеет 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн гривен.