В Україні впровадять служби супроводу для підтримки військових, рятувальників та поліцейських

Кабінет міністрів України погодив створення служб супроводу з метою підвищення мотивації та підтримки військовослужбовців, рятувальників і поліцейських, а також їхніх сімей.
Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
Пропозиція щодо служб супроводу належить Міністерству оборони щодо. Ці служби забезпечать належну підтримку під час виконання військових і службових обов’язків.
Зокрема, уряд затвердив порядок організації діяльності служб супроводу, які функціонуватимуть у межах бюджетних асигнувань. Їхня основна мета - допомога військовим, рятувальникам, поліцейським та їхнім сім’ям, зокрема тим, хто отримав поранення, захворів, потрапив у полон або загинув під час виконання службових завдань.
Служби супроводу виконуватимуть низку важливих завдань:
Раніше Кабмін змінив порядок надання відстрочки від мобілізації тим, хто доглядає за родичами.
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