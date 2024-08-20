В Украине внедрят службы сопровождения для поддержки военных, спасателей и полицейских

Кабинет министров Украины согласовал создание служб сопровождения с целью повышения мотивации и поддержки военнослужащих, спасателей и полицейских, а также их семей.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Предложение о службах сопровождения принадлежит Министерству обороны относительно. Эти службы обеспечат надлежащую поддержку при выполнении военных и служебных обязанностей.
В частности, правительство утвердило порядок организации деятельности служб сопровождения, которые будут функционировать в пределах бюджетных ассигнований. Их основная цель - помощь военным, спасателям, полицейским и их семьям, в частности тем, кто получил ранения, заболел, попал в плен или погиб при выполнении служебных задач.
Службы сопровождения будут выполнять ряд важных задач:
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