В Україні вперше виплатили нагороду викривачеві корупції

Як розповіли у НАЗК, отримувач - військовослужбовець, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. Він пройшов складний шлях, аби викрити корупцію і довести справу до завершення.

Тоді ж викривач звернувся із заявою до НАБУ та повідомив про пропозицію неправомірної вигоди у 24 млн грн за дії в інтересах ТОВ. У ході розслідування справи у 2023 році колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міноборони було призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4,5 років та відмовлено у виплаті винагороди викривачу.

Закон про викривачів корупції

У 2020 році в Україні набув чинності закон, який передбачає винагороду для викривачів корупції та звільняє їх від відповідальності за неточні повідомлення про корупцію.

6 вересня НАЗК запустило Єдиний портал викривачів, де громадяни можуть повідомляти про факти корупції, зокрема анонімно.

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