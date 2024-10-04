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В Украине впервые выплатили награду обличителю коррупции

Фото: в Украине впервые выплатили награду обличителю коррупции (nazk.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Украине суд впервые выплатили вознаграждение обличителю коррупции. Он получит более 1,68 млн. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

Как рассказали в НАПК, получатель - военнослужащий, который в 2020-2021 годах занимал должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны. Он прошел сложный путь, чтобы разоблачить коррупцию и довести дело до завершения.

Тогда же обличитель обратился с заявлением в НАБУ и сообщил о предложении неправомерной выгоды в 24 млн грн за действия в интересах ООО. В ходе расследования дела в 2023 году бывшему заместителю начальника одного из управлений Минобороны было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4,5 года и отказано в выплате вознаграждения обличителю.

Закон о разоблачителях коррупции

В 2020 году в Украине вступил в силу закон, предусматривающий вознаграждение для разоблачителей коррупции и освобождающий их от ответственности за неточные сообщения о коррупции.

6 сентября НАПК запустило Единый портал обличителей, где граждане могут сообщать о фактах коррупции, в том числе анонимно.

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