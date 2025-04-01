В Україні вперше протестували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км

Понад 15 виробників БпЛА протестували свої вироби на полігоні, де долали маршрут довжиною понад 20 км з перешкодами та імітували захід на ціль.

FPV-дрони на оптоволокні продемонстрували значний прогрес. Якщо раніше дальність польоту таких дронів становила лише 5-10 км, то зараз успішно протестували рішення, здатні вражати цілі на відстані понад 20 км.

Чим особливі дрони на оптоволокні

Дрони на оптоволокні це FPV-дрони, які управляються через оптоволоконний кабель. Відеосигнал також передається по цьому оптичному кабелю. Таким чином, при керуванні дроном на оптоволокні не використовуються радіочастоти, тож він і не реагує на дію засобів радіоелектронної боротьби.

Переваги таких дронів:

Повна невразливість до РЕБ - дрони зможуть виконувати бойові завдання, незважаючи на радіоелектронні завади;

Невидимість для ворога - відсутність радіовипромінювання внеможливлює їх виявлення засобами радіорозвідки;

Якісний зв'язок - стабільна та чітка передача відео навіть на великих відстанях;

Відсутність впливу фактору радіогоризонту.

Фото: випробування дронів на оптоволокні (Brave1)

"Оптоволокно - геймченджер у протистоянні зв’язку та радіоелектронної боротьби, бо надає стабільний зв’язок, на який не діють засоби РЕБ. Ми дуже зацікавлені в упровадженні оптоволокна, щоб діяти на більших відстанях і нищити ворога ще ефективніше», - керівник служби роботизованих систем батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка, який був присутній на заході.

Надалі виробники планують працювати над поширенням та вдосконаленням таких дронів, а також над засобами протидії ворожому оптоволокну.