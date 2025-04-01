В Україні вперше протестували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км

Оборонний кластер Brave1 провів перші в Україні випробування FPV-дронів на оптоволокні, які можуть долати два десятки кілометрів і не бояться ворожих РЕБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brave1.
Понад 15 виробників БпЛА протестували свої вироби на полігоні, де долали маршрут довжиною понад 20 км з перешкодами та імітували захід на ціль.
FPV-дрони на оптоволокні продемонстрували значний прогрес. Якщо раніше дальність польоту таких дронів становила лише 5-10 км, то зараз успішно протестували рішення, здатні вражати цілі на відстані понад 20 км.
Дрони на оптоволокні це FPV-дрони, які управляються через оптоволоконний кабель. Відеосигнал також передається по цьому оптичному кабелю. Таким чином, при керуванні дроном на оптоволокні не використовуються радіочастоти, тож він і не реагує на дію засобів радіоелектронної боротьби.
Переваги таких дронів:
Фото: випробування дронів на оптоволокні (Brave1)
"Оптоволокно - геймченджер у протистоянні зв’язку та радіоелектронної боротьби, бо надає стабільний зв’язок, на який не діють засоби РЕБ. Ми дуже зацікавлені в упровадженні оптоволокна, щоб діяти на більших відстанях і нищити ворога ще ефективніше», - керівник служби роботизованих систем батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка, який був присутній на заході.
Надалі виробники планують працювати над поширенням та вдосконаленням таких дронів, а також над засобами протидії ворожому оптоволокну.
Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення Україна значно наростила виробництво зброї. Мова про дрони, роботизовані системи, ракети, засоби ураження тощо.
Зокрема, нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав нову систему БПЛА українського виробництва. Вона несе 6 FPV-дронів та працює як ретранслятор.
Раніше ж Федоров розповідав, що цього року в Україні з'являться так звані рої дронів. Також в Україні збираються запустити виробництво вибухових речовин.
Кабмін вирішив спрямовувати на закупівлю дронів для ЗСУ ще 7,9 млрд гривень.
В уряді також повідомляли, що цього року Україна планує виробити 3 тисячі ракет та 30 тисяч далекобійних дронів.
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