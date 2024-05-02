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В Україні вперше придбали електрокар за криптовалюту

Фото: в Україні вперше придбали електрокар за криптовалюту (lriker.com.ua)
Автор: Сергій Новіков

Один з провідних українських ритейлерів електрокарів L.Riker здійснив перший продаж електрокара BYD Song L за допомогою цифрових активів, використовуючи рішення від Whitepay, що входить до екосистеми WhiteBIT. Покупка була здійснена клієнтом автосалона безпосередньо в шоурумі через POS-термінал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення WhiteBIT.

Завдяки партнерству дилера електрокарів L.Riker™ купівля "електрички" чи зарядки для нього стала ще більш доступною та зручною для власників цифрових активів завдяки криптоеквайрингу.

Оплата через POS-термінал Whitepay займає до 5 хвилин та надає можливість використовувати свої цифрові заощадження без конвертації.

"Наша мета — надати криптовласникам найкращий сервіс для здійснення транзакцій. А партнерство з провідним ритейлером електромобілів L.Riker™ підтверджує, що ми рухаємося у вірному напрямку. Адже криптовалюта та електроавтомобілі — ідеальна сумісність в контексті технологій майбутнього”, — прокоментував СЕО Whitepay Гліб Удовиченко.

Нагадаємо, L.Riker — український ритейлер електромобілів, який спеціалізується на продажу та обслуговуванні екологічно чистих та передових транспортних засобів. Компанія активно працює над популяризацією та поширенням використання електромобілів в Україні, пропонуючи широкий вибір моделей та послуг для задоволення потреб клієнтів.

Whitepay — компанія, яка надає технічні рішення з приймання криптовалют для бізнесу та благодійності. Серед них криптоеквайринг, POS-термінали, платіжні сторінки, криптобанки та віджети. Наразі Whitepay підтримує понад 140 цифрових активів.

 

 

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