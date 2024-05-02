В Украине впервые приобрели электрокар за криптовалюту

Благодаря партнерству дилера электрокаров L.Riker™ покупка "электрички" или зарядки для него стала еще более доступной и удобной для владельцев цифровых активов благодаря криптоэквайрингу.

Оплата через POS-терминал Whitepay занимает до 5 минут и позволяет использовать свои цифровые сбережения без конвертации.

"Наша цель - предоставить криптовладельцам лучший сервис для осуществления транзакций. А партнерство с ведущим ритейлером электромобилей L.Riker™ подтверждает, что мы движемся в верном направлении. Ведь криптовалюта и электроавтомобили – идеальная совместимость в контексте технологий будущего", – прокомментировал СЕО Whitepay Глеб.

Напомним, L.Riker™ – украинский ритейлер электромобилей, специализирующийся на продаже и обслуживании экологически чистых и передовых транспортных средств. Компания активно работает по популяризации и распространению использования электромобилей в Украине, предлагая широкий выбор моделей и услуг для удовлетворения потребностей клиентов.

Whitepay — компания, предоставляющая технические решения по приему криптовалют для бизнеса и благотворительности. Среди них криптоэквайринг, POS-терминалы, платежные страницы, криптобанки и виджеты. В настоящее время Whitepay поддерживает более 140 цифровых активов.