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В Украине впервые приобрели электрокар за криптовалюту

Фото: в Украине впервые приобрели электрокар по криптовалюте (lriker.com.ua)
Автор: Сергей Новиков

Один из ведущих украинских ритейлеров электрокаров L.Riker осуществил первую продажу электрокара BYD Song L с помощью цифровых активов, используя решения от Whitepay, входящего в экосистему WhiteBIT. Покупка была совершена клиентом автосалона непосредственно в шоуруме через POS-терминал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение WhiteBIT.

Благодаря партнерству дилера электрокаров L.Riker™ покупка "электрички" или зарядки для него стала еще более доступной и удобной для владельцев цифровых активов благодаря криптоэквайрингу.

Оплата через POS-терминал Whitepay занимает до 5 минут и позволяет использовать свои цифровые сбережения без конвертации.

"Наша цель - предоставить криптовладельцам лучший сервис для осуществления транзакций. А партнерство с ведущим ритейлером электромобилей L.Riker™ подтверждает, что мы движемся в верном направлении. Ведь криптовалюта и электроавтомобили – идеальная совместимость в контексте технологий будущего", – прокомментировал СЕО Whitepay Глеб.

Напомним, L.Riker – украинский ритейлер электромобилей, специализирующийся на продаже и обслуживании экологически чистых и передовых транспортных средств. Компания активно работает по популяризации и распространению использования электромобилей в Украине, предлагая широкий выбор моделей и услуг для удовлетворения потребностей клиентов.

Whitepay — компания, предоставляющая технические решения по приему криптовалют для бизнеса и благотворительности. Среди них криптоэквайринг, POS-терминалы, платежные страницы, криптобанки и виджеты. В настоящее время Whitepay поддерживает более 140 цифровых активов.

 

 

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