В Україні вперше переклали українською промову Ціцерона проти Катіліни

Микола Овчаров, викладач та дослідник ораторського мистецтва, виконав переклад з позиції оратора-практика. Особливу увагу приділено ритміці, динаміці тексту та ораторським прийомам, які зазвичай втрачаються при буквальному перекладі.

"Унікальний досвід перекладача дав можливість відтворити максимально наближений за впливом на слухача публічний виступ одного з найвидатніших ораторів в історії", — йдеться в анотації до видання.

"Ціцерон — це не просто історичний документ, це жива ораторська майстерність, яка має звучати переконливо й сьогодні", — коментує Микола Овчаров.

Микола Овчаров (фото: facebook com)

Перекладацькі новації

Автор відійшов від традиційного перекладу фрази "O tempora, o mores!" як "О часи, о звичаї!", запропонувавши варіант "О часи, о моралі!". Перекладач також виокремив нову крилату фразу: "Ненависть, яка здобута мужністю, — це слава, а не ненависть".

Переклад супроводжується детальними примітками про історичний контекст, поясненнями реалій римського життя та аналізом риторичних особливостей промови. Коментарі допомагають сучасному читачеві зрозуміти політичну ситуацію в Римі часів пізньої республіки.

Історична довідка

Ціцерон виголосив промову в римському сенаті 7 листопада 63 року до н.е., публічно викривши змову Луція Сергія Катіліни проти Римської республіки. Ця ораторська майстерність стала зразком класичної риторики та вплинула на розвиток ораторського мистецтва протягом тисячоліть.

Нагадаємо, Микола Овчаров — автор книг "Майстер публічних виступів", "Мала етика", "Доказова аргументація", "Як виховати оратора". З 2025 року Овчаров видає журнал "Невідомий оратор" — перший україномовний науково-популярний журнал, присвячений ораторському мистецтву.

Теоретичні розробки Овчарова сприяють інституціоналізації риторики як академічної дисципліни в Україні. Заснований ним у 2009 році Інститут риторики функціонує як дослідницький центр, що поєднує вивчення класичної традиції з розробкою сучасних методик публічного мовлення.

Видання адресоване всім, хто цікавиться античною літературою, історією Стародавнього Риму та ораторським мистецтвом. Переклад доступний безкоштовно на сайті Інституту риторики Миколи Овчарова та в Google Books. Видання ліцензоване під Creative Commons, що дозволяє вільне використання з обов'язковим зазначенням авторства.