В Украине впервые перевели на украинский язык речь Цицерона против Катилины

Николай Овчаров, преподаватель и исследователь ораторского искусства, выполнил перевод с позиции оратора-практика. Особое внимание уделено ритмике, динамике текста и ораторским приемам, которые обычно теряются при буквальном переводе.

"Уникальный опыт переводчика дал возможность воспроизвести максимально приближенное по воздействию на слушателя публичное выступление одного из величайших ораторов в истории", - говорится в аннотации к изданию.

"Цицерон - это не просто исторический документ, это живое ораторское мастерство, которое должно звучать убедительно и сегодня", - комментирует Николай Овчаров.

Николай Овчаров (фото: facebook com)

Переводческие новации

Автор отошел от традиционного перевода фразы "O tempora, o mores!" как "О времена, о обычаи!", предложив вариант "О времена, о морали!". Переводчик также выделил новую крылатую фразу: "Ненависть, добытая мужеством, - это слава, а не ненависть".

Перевод сопровождается подробными примечаниями об историческом контексте, объяснениями реалий римской жизни и анализом риторических особенностей речи. Комментарии помогают современному читателю понять политическую ситуацию в Риме времен поздней республики.

Историческая справка

Цицерон произнес речь в римском сенате 7 ноября 63 года до н.э., публично разоблачив заговор Луция Сергия Катилины против Римской республики. Это ораторское мастерство стало образцом классической риторики и повлияло на развитие ораторского искусства в течение тысячелетий.

Напомним, Николай Овчаров - автор книг "Мастер публичных выступлений", "Малая этика", "Доказательная аргументация", "Как воспитать оратора". С 2025 года Овчаров издает журнал "Неизвестный оратор" - первый украиноязычный научно-популярный журнал, посвященный ораторскому искусству.

Теоретические разработки Овчарова способствуют институционализации риторики как академической дисциплины в Украине. Основанный им в 2009 году Институт риторики функционирует как исследовательский центр, сочетающий изучение классической традиции с разработкой современных методик публичной речи.

Издание адресовано всем, кто интересуется античной литературой, историей Древнего Рима и ораторским искусством. Перевод доступен бесплатно на сайте Института риторики Николая Овчарова и в Google Books. Издание лицензировано под Creative Commons, что позволяет свободное использование с обязательным указанием авторства.