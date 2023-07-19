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До України з візитом прибув прем'єр Ірландії, зустрівся з Зеленським

Фото: Володимир Зеленський, президент України та Лео Варадкара, прем'єр-міністр Ірландії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

До України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкара. Він вже відвідав постраждалу від російських злочинів Бучу й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

Під час відвідування Бучі, генеральний прокурор Андрій Костін розповів прем'єру Ірландії про російські злочини та масові вбивства цивільних під час окупації міста.

"Він зауважив, що системність цих злочинів свідчить про те, що агресор переслідує українців через національну ідентичність та проукраїнську позицію. Аналогічні випадки фіксуються і в інших звільнених містах", - пише пресслужба.

Фото: до України з візитом прибув прем'єр Ірландії, зустрівся з Зеленським (t.me/pgo_gov_ua)

Зокрема, прем'єр-міністр Ірландії також зустрівся й з Володимиром Зеленським. За словами останнього, сьогодні сторони проведуть переговори, які торкатимуться:

  • безпеки;
  • політичної взаємодії;
  • справедливості для України;
  • економічної взаємодії країн.

"Хоч Ірландія є нейтральною країною, ця нейтральність не означає байдужості, і це дуже важливо. Дякуємо за всю підтримку", - написав президент.

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