В Україні не вистачає якісної муніципальної статистики: у ВР пояснили, як це виправити

Вона пояснила, що потреба у якісних верифікованих даних як на рівні громад, так і на вищих рівнях, виникає у всіх процесах, пов‘язаних з відновленням і подальшим розвитком. Зокрема, на такі дані спиралися під час запуску і реалізації механізму компенсації за пошкоджене і зруйноване житло "єВідновлення".

“Коли ми запускали програму, ми розпочали зі збору інформації, яка б базувалася на виключно верифікованих даних. Більше того, без них неможливо рухати програму надалі - зараз без них неможливо залучати міжнародне фінансування для подальшої реалізації "єВідновлення”, - зазначила Шуляк.

Парламентарка підкреслила, що усвідомлюючи важливість доступу до якісних статистичних даних, Україна наразі знаходиться тільки на початку шляху створення законодавчої рамки щодо муніципальної статистики - на сьогодні надважливо розробити дієві методології створення і збору такої інформації.

“Крім цього, слід буде обов‘язково навчити працювати з такими даними безпосередньо самі громади, оскільки без них органи місцевого самоврядування не зможуть ухвалювати ті чи інші рішення на місцевому рівні - не економічні, ні демографічні, ні екологічні тощо”, - додала вона.

Голова комітету місцевого самоврядування і регіонального розвитку також наголосила, що система муніципальної статистики буде спиратися на європейський досвід, який буде для України свого роду бенчмарком щодо готовності країни до членства в ЄС.

Нагадаємо, у серпні 2022 року парламент підтримав в цілому законопроєкт №5886 - про офіційну статистику. Він спрямований на гармонізацію державної статистики зі статистичною системою ЄС, створення умов для провадження діяльності органів національної системи державної статистики згідно із загальноприйнятими принципами світової та європейської статистичної практики.

Цей законопроєкт було розроблено на виконання статті 355 глави 5 розділу V Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, а його прийняття створює належні правові умови для забезпечення професійної діяльності органів державної статистики, а також виконання зобов’язань, передбачених угодою.