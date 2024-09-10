В Украине не хватает качественной муниципальной статистики: в ВР объяснили, как это исправить

Она пояснила, что потребность в качественных верифицированных данных как на уровне общин, так и на высших уровнях возникает во всех процессах, связанных с восстановлением и дальнейшим развитием. В частности, на такие данные опирались при запуске и реализации механизма компенсации за поврежденное и разрушенное жилье "єВідновлення".

“Когда мы запускали программу, мы начали со сбора информации, которая базировалась бы на исключительно верифицированных данных. Более того, без них невозможно двигать программу в дальнейшем - сейчас без них невозможно привлекать международное финансирование для дальнейшей реализации "єВідновлення", - отметила Шуляк.

Парламентарий подчеркнула, что осознавая важность доступа к качественным статистическим данным, Украина сейчас находится только в начале пути создания законодательной рамки относительно муниципальной статистики - сегодня важно разработать действенные методологии создания и сбора такой информации.

"Кроме этого, следует обязательно научить работать с такими данными непосредственно сами общины, поскольку без них органы местного самоуправления не смогут принимать те или иные решения на местном уровне - не экономические, ни демографические, ни экологические и т.д.", - добавила она.

Глава комитета местного самоуправления и регионального развития также подчеркнула, что система муниципальной статистики будет опираться на европейский опыт, который будет для Украины своего рода бенчмарком относительно готовности страны к членству в ЕС.

Напомним, в августе 2022 года парламент поддержал в целом законопроект №5886 – об официальной статистике. Он направлен на гармонизацию государственной статистики со статистической системой ЕС, создание условий для осуществления деятельности органов национальной системы государственной статистики согласно общепринятым принципам мировой и европейской статистической практики.

Этот законопроект был разработан для выполнения статьи 355 главы 5 раздела V Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, а его принятие создает надлежащие правовые условия для обеспечения профессиональной деятельности органов государственной статистики, а также выполнения обязательств, предусмотренных соглашением.