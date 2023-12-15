В Україні винесли вироки двом окупантам, вони зізналися у фосфорних атаках РФ

В Україні засудили до тюремного ув'язнення двох окупантів. Вони зізналися в тому, що Росія використовує на полі бою фосфорні бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Перший бойовик був з "досвідом"

За даними слідства, один із засуджених воював проти України ще з 2014 року. Тоді він, мешканець Луганської області, приєднався до терористичних угруповань російського бойовика Козіцина та обстрілював позиції АТО в районі Світлодарської дуги.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він вступив до 85-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії.

Перебуваючи в лавах загарбників, брав участь у боях у районі Бахмута, зокрема для стримування українського контрнаступу поблизу селища Кліщіївка.

Другий окупант почав воювати минулого року

"Ще одним засудженим є мешканець Луганської області, який у лютому 2022 року "мобілізувався" до 6-го мотострілецького "козачого" полку 2-го армійського корпусу країни-агресора", - пише СБУ.

Після зарахування до окупантів їхній поплічник пройшов на полігоні тактичну та вогневу підготовку для ведення штурмових дій в умовах міської інфраструктури.

Згодом зловмисника "відрядили" на Бахмутський напрямок, де він обстрілював бойові позиції українських військ неподалік селища Курдюмівка.

Суд відправив бойовиків до в'язниці

Українські захисники взяли обох бойовиків у полон під час контрнаступальних операцій ЗСУ під Бахмутом. Під час досудового розслідування затримані дали свідчення про воєнні злочини росіян на сході України.

"Серед них - використання заборонених фосфорних бомб проти цивільної інфраструктури міста Попасна Луганської області та пограбування Миронівської ТЕС і приватних будинків у Донецькій області", - повідомили у СБУ.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив одному зловмиснику 10 років в'язниці, інший - проведе за гратами 15 років.

Використання фосфорних бомб в Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у жовтні повідомляв, що російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області.

Також у лютому поточного року українські військові зафіксували факти застосування росіянами заборонених запалювальних і фосфорних снарядів у Херсонській області.