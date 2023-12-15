В Україні винесли вироки двом окупантам, вони зізналися у фосфорних атаках РФ
В Україні засудили до тюремного ув'язнення двох окупантів. Вони зізналися в тому, що Росія використовує на полі бою фосфорні бомби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Перший бойовик був з "досвідом"
За даними слідства, один із засуджених воював проти України ще з 2014 року. Тоді він, мешканець Луганської області, приєднався до терористичних угруповань російського бойовика Козіцина та обстрілював позиції АТО в районі Світлодарської дуги.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ він вступив до 85-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії.
Перебуваючи в лавах загарбників, брав участь у боях у районі Бахмута, зокрема для стримування українського контрнаступу поблизу селища Кліщіївка.
Другий окупант почав воювати минулого року
"Ще одним засудженим є мешканець Луганської області, який у лютому 2022 року "мобілізувався" до 6-го мотострілецького "козачого" полку 2-го армійського корпусу країни-агресора", - пише СБУ.
Після зарахування до окупантів їхній поплічник пройшов на полігоні тактичну та вогневу підготовку для ведення штурмових дій в умовах міської інфраструктури.
Згодом зловмисника "відрядили" на Бахмутський напрямок, де він обстрілював бойові позиції українських військ неподалік селища Курдюмівка.
Суд відправив бойовиків до в'язниці
Українські захисники взяли обох бойовиків у полон під час контрнаступальних операцій ЗСУ під Бахмутом. Під час досудового розслідування затримані дали свідчення про воєнні злочини росіян на сході України.
"Серед них - використання заборонених фосфорних бомб проти цивільної інфраструктури міста Попасна Луганської області та пограбування Миронівської ТЕС і приватних будинків у Донецькій області", - повідомили у СБУ.
Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив одному зловмиснику 10 років в'язниці, інший - проведе за гратами 15 років.
Використання фосфорних бомб в Україні
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у жовтні повідомляв, що російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області.
Також у лютому поточного року українські військові зафіксували факти застосування росіянами заборонених запалювальних і фосфорних снарядів у Херсонській області.
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