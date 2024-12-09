В Україні викрили міжнародну схему контрабанди наркотиків у посилках з продуктами: деталі

В Україні викрили міжнародну схему контрабанди канабісу. Наркотики пересилали зі США у посилках із харчовими продуктами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національно поліції України.
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Правоохоронці розповіли, що 28-річний киянин організував:
"Саме він, перебуваючи в Америці, налагодив поставки шишок канабісу. "Товар" ретельно ховався в харчові продукти та відправлявся через міжнародного поштового оператора", - пояснили у поліції.
Уточнюється, що посилки з кавою, печивом, бакалією тощо ділки отримували зі США на імена підконтрольних осіб. Одна коробка з харчами могла містити від 3 до 5 кг наркотику.
Коробки, які перевіряли правоохоронці в межах справи (фото: npu.gov.ua)
Зазначається, що у Києві учасник угруповання:
"І той вже займався оптовими відправками", - додали у прес-службі поліції.
Для того, щоб охопити якомога більшу територію збуту, довірена особа залучила знайомого з Кременчука.
Його група - дружина та троє друзів - відповідала за збут наркотиків на території Полтавської та суміжних областей.
Нелегальні "харчі" (фото: npu.gov.ua)
Оптові партії надходили до них поштою та надалі збувалися в роздріб:
"Зберігали та фасували наркотики у приміщеннях, які належали лідеру та одному з учасників злочинної групи. Окрім цього налагодили функціонування нарколабораторії та продаж ТГК рідини (концентрований продукт із конопель)", - повідомили у поліції.
Знайдені правоохоронцями наркотики (фото: npu.gov.ua)
Уточнюється, що клієнти, які замовляли канабіс через інтернет-магазин, надсилали квитанції про оплату та отримували натомість: адресу, фото та геолокацію місця "закладки".
У випадку відправки замовлення до іншого міста - отримували інформацію про номер поштового відправлення.
"Усі перерахунки коштів за поставки та продаж наркотиків проводилися на електронні гаманці, які згодом переводили на банківські рахунки. Злочинний прибуток розподіляли між усіма фігурантами, вкладали у розвиток "бізнесу" та на власні потреби", - розповіли у поліції.
Знайдені у зловмисників гроші (фото: npu.gov.ua)
У межах проведення оперативних заходів правоохоронці задокументували численні факти контрабанди канабісу. В цілому йдеться про 57 кг наркотиків на понад 23 мільйони гривень.
Контрабандний канабіс у банках (фото: npu.gov.ua)
Для блокування міжнародного наркотрафіку та розгалуженої мережі збуту оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області, а також слідчі слідчого управління обласної поліції провели спільну зі Службою безпеки України спецоперацію.
За силової підтримки бійців поліції особливого призначення було затримано вісьмох учасників двох злочинних груп:
Затримання одного з фігурантів справи (фото: npu.gov.ua)
Уточнюється, що за результатами проведення 45 обшуків на території Полтавської та Київської областей правоохоронці вилучили:
Вилучена готівка у різній валюті (фото: npu.gov.ua)
У поліції розповіли, що всім затриманим фігурантам справи слідчі повідомили про підозру.
Залежно від ролі учасників організованих злочинних груп, їхні дії кваліфіковані:
Повідомлення про підозру одному з фігурантів справи (фото: npu.gov.ua)
Зазначається, що підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
"Їм може загрожувати до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна", - наголосили правоохоронці.
Уточнюється, що заходи з викриття та документування проводилися спільно з працівниками Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби та Львівської митниці.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві затримали групу наркодилерів, які маскувалися під військових.
Читайте також, як СБУ затримала члена міжнародного наркосиндикату, якого Інтерпол розшукував впродовж шести років.
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