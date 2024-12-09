В Україні викрили міжнародну схему контрабанди наркотиків у посилках з продуктами: деталі

Зміст

Як "працювала" міжнародна схема контрабанди наркотиків

Правоохоронці розповіли, що 28-річний киянин організував:

схему контрабанди наркотиків

розгалужену мережу оптових інтернет-наркошопів на території України

"Саме він, перебуваючи в Америці, налагодив поставки шишок канабісу. "Товар" ретельно ховався в харчові продукти та відправлявся через міжнародного поштового оператора", - пояснили у поліції.

Уточнюється, що посилки з кавою, печивом, бакалією тощо ділки отримували зі США на імена підконтрольних осіб. Одна коробка з харчами могла містити від 3 до 5 кг наркотику.

Коробки, які перевіряли правоохоронці в межах справи (фото: npu.gov.ua)

Зазначається, що у Києві учасник угруповання:

забирав пакунки

передавав їх кур'єру (який доставляв їх в офіс довіреної особи організатора)

"І той вже займався оптовими відправками", - додали у прес-службі поліції.

Для того, щоб охопити якомога більшу територію збуту, довірена особа залучила знайомого з Кременчука.

Його група - дружина та троє друзів - відповідала за збут наркотиків на території Полтавської та суміжних областей.

Нелегальні "харчі" (фото: npu.gov.ua)

Оптові партії надходили до них поштою та надалі збувалися в роздріб:

або через онлайн-наркошоп (у Telegram)

або "з рук у руки"

"Зберігали та фасували наркотики у приміщеннях, які належали лідеру та одному з учасників злочинної групи. Окрім цього налагодили функціонування нарколабораторії та продаж ТГК рідини (концентрований продукт із конопель)", - повідомили у поліції.

Знайдені правоохоронцями наркотики (фото: npu.gov.ua)

Уточнюється, що клієнти, які замовляли канабіс через інтернет-магазин, надсилали квитанції про оплату та отримували натомість: адресу, фото та геолокацію місця "закладки".

У випадку відправки замовлення до іншого міста - отримували інформацію про номер поштового відправлення.

"Усі перерахунки коштів за поставки та продаж наркотиків проводилися на електронні гаманці, які згодом переводили на банківські рахунки. Злочинний прибуток розподіляли між усіма фігурантами, вкладали у розвиток "бізнесу" та на власні потреби", - розповіли у поліції.

Знайдені у зловмисників гроші (фото: npu.gov.ua)

Що виявили правоохоронці в межах оперативних заходів

У межах проведення оперативних заходів правоохоронці задокументували численні факти контрабанди канабісу. В цілому йдеться про 57 кг наркотиків на понад 23 мільйони гривень.

Контрабандний канабіс у банках (фото: npu.gov.ua)

Для блокування міжнародного наркотрафіку та розгалуженої мережі збуту оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області, а також слідчі слідчого управління обласної поліції провели спільну зі Службою безпеки України спецоперацію.

За силової підтримки бійців поліції особливого призначення було затримано вісьмох учасників двох злочинних груп:

п'ятьох - у Кременчуку

трьох - у Києві

Затримання одного з фігурантів справи (фото: npu.gov.ua)

Уточнюється, що за результатами проведення 45 обшуків на території Полтавської та Київської областей правоохоронці вилучили:

понад 23 кг канабісу на 9 000 000 гривень

автівки

коштовні годинники

зброю

боєприпаси

телефони

чорнові записи ("господарську документацію")

готівку в різній валюті на загальну суму понад 29,4 мільйона гривень

Вилучена готівка у різній валюті (фото: npu.gov.ua)

Яке покарання загрожує затриманим фігурантам справи

У поліції розповіли, що всім затриманим фігурантам справи слідчі повідомили про підозру.

Залежно від ролі учасників організованих злочинних груп, їхні дії кваліфіковані:

за частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України (Контрабанда наркотичних засобів)

за частиною 2 статті 306 ККУ (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів)

за частинами 2 і 3 статті 27, частиною 3 статті 307 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів)

за частиною 2 статті 317 ККУ (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів)

Повідомлення про підозру одному з фігурантів справи (фото: npu.gov.ua)

Зазначається, що підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

"Їм може загрожувати до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна", - наголосили правоохоронці.

Уточнюється, що заходи з викриття та документування проводилися спільно з працівниками Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби та Львівської митниці.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура.