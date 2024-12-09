В Украине раскрыли международную схему контрабанды наркотиков в посылках с продуктами: детали

В Украине раскрыли международную схему контрабанды каннабиса. Наркотики пересылали из США в посылках с продуктами питания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Содержание
Правоохранители рассказали, что 28-летний киевлянин организовал:
"Именно он, находясь в Америке, наладил поставки шишек каннабиса. "Товар" тщательно прятался в пищевые продукты и отправлялся через международного почтового оператора", - объяснили в полиции.
Уточняется, что посылки с кофе, печеньем, бакалеей и т.п. дельцы получали из США на имена подконтрольных лиц. Одна коробка с продуктами могла содержать от 3 до 5 кг наркотика.
Коробки, которые проверяли правоохранители в рамках дела (фото: npu.gov.ua)
Отмечается, что в Киеве участник группировки:
"И тот уже занимался оптовыми отправками", - добавили в пресс-службе полиции.
Для того чтобы охватить как можно большую территорию сбыта, доверенное лицо привлекло знакомого из Кременчуга.
Его группа - жена и три друга - отвечала за сбыт наркотиков на территории Полтавской и смежных областей.
Нелегальные "продукты" (фото: npu.gov.ua)
Оптовые партии поступали к ним по почте и в дальнейшем сбывались в розницу:
"Хранили и фасовали наркотики в помещениях, принадлежавших лидеру и одному из участников преступной группы. Кроме этого наладили функционирование нарколаборатории и продажа ТГК жидкости (концентрированный продукт из конопли)", - сообщили в полиции.
Найденные правоохранителями наркотики (фото: npu.gov.ua)
Уточняется, что клиенты, заказывавшие каннабис через интернет-магазин, присылали квитанции об оплате и получали вместо этого: адрес, фото и геолокацию места "закладки".
В случае отправки заказа в другой город получали информацию о номере почтовой отправки.
"Все переводы средств за поставки и продажу наркотиков проводились на электронные кошельки, которые впоследствии переводили на банковские счета. Преступную прибыль распределяли между всеми фигурантами, вкладывали в развитие "бизнеса" и на собственные нужды", - рассказали в полиции.
Найденные у злоумышленников деньги (фото: npu.gov.ua)
В рамках проведения оперативных мероприятий правоохранители задокументировали многочисленные факты контрабанды каннабиса. В целом речь идет о 57 кг наркотиков более чем на 23 миллиона гривен.
Контрабандный каннабис в банках (фото: npu.gov.ua)
Для блокирования международного наркотрафика и разветвленной сети сбыта оперативники управления стратегических расследований в Полтавской области, а также следователи следственного управления областной полиции провели совместную со Службой безопасности Украины спецоперацию.
При силовой поддержке бойцов полиции особого назначения были задержаны восемь участников двух преступных групп:
Задержание одного из фигурантов дела (фото: npu.gov.ua)
Уточняется, что по результатам проведения 45 обысков на территории Полтавской и Киевской областей правоохранители изъяли:
Изъятые наличные в разной валюте (фото: npu.gov.ua)
В полиции рассказали, что всем задержанным фигурантам дела следователи сообщили о подозрении.
В зависимости от роли участников организованных преступных групп, их действия квалифицированы:
Сообщения о подозрении одному из фигурантов дела (фото: npu.gov.ua)
Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Им может грозить до 15 лет заключения с конфискацией имущества", - подчеркнули правоохранители.
Уточняется, что мероприятия по разоблачению и документированию проводились совместно с работниками Департамента по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Львовской таможни.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Полтавская областная прокуратура.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые маскировались под военных.
Читайте также, как СБУ задержала члена международного наркосиндиката, которого Интерпол разыскивал в течение шести лет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.