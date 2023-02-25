СБУ викрила на хабарі начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Зазначається, що посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів, яким обіцяв за "винагороду" не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів.



"Крім цього, він "гарантував" підприємцям "прискорений" процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи. За кожне "позачергове" дослідження посадовець вимагав 300 доларів", - пише пресслужба.

Щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур. СБУ задокументувала численні факти отримання неправомірної вигоди.

"Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабаря", - додає пресслужба.

Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці.

Фото: в Україні викрили на хабарях начальника одеської митної лабораторії (t.me/SBUkr/)