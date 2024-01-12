В Україні на вихідних посилиться мороз: де буде найхолодніше

Погода в Україні на вихідних, 13 та 14 січня, погіршиться. По всій країні посилиться мороз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, завтра у більшості областей очікується невеликий сніг, та хмарна погода. Лише на сході та в Одеській області без суттєвих опадів.
Температура повітря:
У неділю, 14 січня, опади очікуються по всій території України. В Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях синоптики прогнозується більший сніг.
Мороз дещо спаде, але мінусова температура зберігатиметься.
Стовпчики термометрів покажуть:
Нагадаємо, останніми днями в Україні спостерігають сильні морози. Також деякі області засипало снігом. Так, в Одеській області через негоду школи працювали в онлайн режимі. Наразі ситуація на півдні України стабілізувалася.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.