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В Україні на вихідних посилиться мороз: де буде найхолодніше

Фото: в Україні на вихідних посилиться мороз (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні на вихідних, 13 та 14 січня, погіршиться. По всій країні посилиться мороз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Субота

За даними синоптиків, завтра у більшості областей очікується невеликий сніг, та хмарна погода. Лише на сході та в Одеській області без суттєвих опадів.

Температура повітря:

  • на півночі: вдень від -4 до -13, вночі -9 -20 градусів (найхолодніше буде в Чернігівській та Сумській областях);
  • на сході: вдень -10 -12, а вночі -15 -19 градусів;
  • на півдні: вдень -1 -5, вночі від -8 до -12 градусів;
  • на заході: вдень -1 -4, а вночі -6 -12 градусів;
  • у центрі: вдень -3 -10, вночі від -10 до -18 градусів.

Неділя

У неділю, 14 січня, опади очікуються по всій території України. В Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях синоптики прогнозується більший сніг.

Мороз дещо спаде, але мінусова температура зберігатиметься.

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: вдень від -1 до -7, вночі -9 -16 градусів;
  • на сході: вдень -2 -8, а вночі -11 -16 градусів;
  • на півдні: вдень від +2 до -1, вночі -4 -6 градусів;
  • на заході: вдень від +1 до -1, а вночі -3 -8 градусів;
  • у центрі: вдень -1 -4, вночі від -6 до -11 градусів.

Нагадаємо, останніми днями в Україні спостерігають сильні морози. Також деякі області засипало снігом. Так, в Одеській області через негоду школи працювали в онлайн режимі. Наразі ситуація на півдні України стабілізувалася.

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