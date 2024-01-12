В Україні на вихідних посилиться мороз: де буде найхолодніше

Нагадаємо, останніми днями в Україні спостерігають сильні морози. Також деякі області засипало снігом. Так, в Одеській області через негоду школи працювали в онлайн режимі. Наразі ситуація на півдні України стабілізувалася.

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