В Украине на выходных усилится мороз: где будет холоднее всего

Напомним, в последние дни в Украине наблюдают сильные морозы. Также некоторые области засыпали снегом. Так, в Одесской области из-за непогоды школы работали в онлайн режиме. Пока ситуация на юге Украины стабилизировалась.

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