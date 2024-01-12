В Украине на выходных усилится мороз: где будет холоднее всего

Погода в Украине на выходных, 13 и 14 января, ухудшится. По всей стране усилится мороз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, завтра в большинстве областей ожидается небольшой снег и облачная погода. Только на востоке и в Одесской области без существенных осадков.
Температура воздуха:
В воскресенье, 14 января, осадки ожидаются на всей территории Украины. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях синоптики прогнозируется более сильный снег.
Мороз несколько спадет, но минусовая температура будет сохраняться.
Столбики термометров покажут:
Напомним, в последние дни в Украине наблюдают сильные морозы. Также некоторые области засыпали снегом. Так, в Одесской области из-за непогоды школы работали в онлайн режиме. Пока ситуация на юге Украины стабилизировалась.
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